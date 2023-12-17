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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 06:17 Güncelleme 18 Aralık 2023, 06:17
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, otobüsün Ankara'dan Edirne'ye gittiğini belirterek, "Kazada sıkışanlar oldu. Kaza esnasında ayağı, boynu kırılanlar oldu." dedi.

Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle tırı kaldırmak için çalışma başlattı.

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