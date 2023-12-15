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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katil İsrail'e tepki gösterdi: İnsanlık düşmanı!

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in Gazze zulmüne tepki gösterdi. Çelik, "Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail’in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 13:11 Güncelleme 15 Aralık 2023, 13:24
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katil İsrail’e tepki gösterdi: İnsanlık düşmanı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cenin Mülteci Kampı'na yapılan baskın sırasında İsrail askerlerinin bir camiye girmesine ilişkin, "İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti. Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır" ifadelerine yer verdi.

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