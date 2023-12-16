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Türkiye'den Gazze'deki vahşetin durdurulması için kritik adım! Temas Grubu Oslo'yu ziyaret etti

Terör devleti İsrail, ABD'nin gölgesi altında Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Türkiye ise Gazze'deki vahşetin durması için çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Fidan'ın yer aldığı Temas Grubu, Oslo'yu ziyaret etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 08:01 Güncelleme 16 Aralık 2023, 08:28
Türkiye’den Gazze’deki vahşetin durdurulması için kritik adım! Temas Grubu Oslo’yu ziyaret etti

İsrail'in katliamlarına karşı en başından itibaren en dik duruşu sergileyen ülke olan Türkiye, Gazze'de akan kanın durması için çabalarını artırarak devam ettiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu, İskandinav ülkeleri ve Benelüks ülkelerinin daveti üzerine dün Oslo'yu ziyaret etti.


Bu kapsamda görüşülen ülkelerin kriz bölgelerine en çok insani yardım sağlayan ülkeler arasında yer almaları, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk konularında etkin olmaları nedeniyle AB içinde Filistin'i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak bakımından önem taşıyor.


TUTUM DEĞİŞTİRMELERİ İÇİN BASKI KURULUYOR
Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Finlandiyalı dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileri toplantılarda hazır bulundu.
Temas Grubu üyelerinden Filistin Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Ürdün Dışişleri Bakanı ve İİT Genel Sekreteri ziyarete katıldı. Temas Grubu artık sadece İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına konuşmuyor.


Dünya kamuoyunun büyük çoğunluğunun sahiplendiği bir tutumu muhataplarına iletiyor. İsrail'i sorgusuz biçimde destekleyen ülkelerin tutumlarını değiştirmeleri için baskı yaratıyor.


Sabah'ta yer alan habere göre; Temas Grubu son dört haftada Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barcelona, New York, Washington DC, Ottawa ve Cenevre'de görüşmelerde bulundu.


Temas Grubu'nun görüşmeleri dramı dünya gündeminde tuttu.

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