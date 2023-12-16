Türkiye’den Gazze’deki vahşetin durdurulması için kritik adım! Temas Grubu Oslo’yu ziyaret etti

İsrail'in katliamlarına karşı en başından itibaren en dik duruşu sergileyen ülke olan Türkiye, Gazze'de akan kanın durması için çabalarını artırarak devam ettiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu, İskandinav ülkeleri ve Benelüks ülkelerinin daveti üzerine dün Oslo'yu ziyaret etti.