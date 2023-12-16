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Seçil Erzan'ın fon vurgununda yeni detay! Kırık telefondan 180 bin mesaj çıktı! Semih Kaya tehdit etti mi?

Türkiye günlerdir DenizBank şube müdürü Seçil Erzan’ın Muslera’dan Arda Turan’a, Emre Belözoğlu’ndan Semih Kaya’ya birçok ünlü futbolcu ve iş adamını "Yüksek gelirli fon" adı altında dolandırmasını konuşuyor. Her geçen gün detayların ortaya çıktığı milyonluk vurgunda yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Seçil Erzan’ın “Bankadan kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler. Yazışmaların bir kısmını sildim ve ekranını kırdım” dediği şahsi telefonundan 180 bin WhatsApp mesajı çıktı. Mesajlar tek tek incelemeye alındı.İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 10:45 Güncelleme 16 Aralık 2023, 10:55
Seçil Erzan’ın fon vurgununda yeni detay! Kırık telefondan 180 bin mesaj çıktı! Semih Kaya tehdit etti mi?

Türkiye'nin konuştuğu "Yüksek gelirli fon" davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.

EVİNDE ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında olduğu 19 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, gözaltına alınırken Çorlu'daki evinde yapılan aramada, çalışır haldeki iPhone cep telefonlarının yanı sıra bir de ekranı kırık iPhone ele geçirilmişti. Seçil Erzan 3 Mayıs'ta verdiği ikinci ifadesinde bu telefonla ilgili de bilgi verdi.



TEHDİT EDİLDİĞİM GÖRÜLECEKTİR
Seçil Erzan ifadesinde bu cep telefonunun hikâyesini şöyle anlattı: "Gözaltına alınmadan önce bankadan bana kullanmam için bir telefon ve hat tahsis ettiler. Arama esnasında ikametimde iki telefon ve iki hat ele geçirilmiştir. Bunlardan biri bankanın bana tahsis ettiği telefon ve hattır. Tamamen şifresizdir. Ancak banka bana bu telefonu verdiği sırada önceki telefonumu kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söyledi. Ben o zaman korkup bu telefonun ekranını kırmıştım. Öncesinde de silebildiğim kadar Whatsapp mesajlaşmalarımı silmiştim. Yine de bu telefonu ne olur ne olmaz diye saklamıştım. Halihazırda bu telefonu size teslim etmek istiyorum. Bu telefonumda silinmiş olsa da mesajlar geri gelebilecek konumdaysa getirtilmesini istiyorum. Özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir tarafından nasıl tehdit edildiğim görülecektir."

MESAJLAR GER GELDİ Mİ?
Seçil Erzan'ın şifresini de verdiği kırık telefon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki uzman polisler tarafından incelendi. Telefondan silinen mesajlar da geri getirildi. Böylece telefondan 180 bin WhatsApp mesajı elde edildi. Mesajlar, soruşturma aşamasında görev yapan ve dosyanın tümüne hâkim polisler tarafından incelemeye alındı.

TERİM'İN HESAPLARI İNCELENECEK
Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugüne kadar ne Seçil Erzan'ın ne de diğer müştekilerin ifadelerinde isimleri geçmeyen bazı kişileri soruşturmaya dahil etti. Ancak Seçil Erzan dosyasıyla ilgili en önemli gelişme, daha önce müşteki olarak ifade veren Fatih Terim'in banka hareketlerinin incelenmesi talebi oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Terim'in banka hesaplarının tespitini ve hesap hareketlerinin incelenmesini istedi. Terim'in avukatı Zafer Ertek ise "Fatih Terim'in şikayet başvurusu üzerine başlatılan ve müştekisi olduğu hukuki süreç devam etmektedir. Basına yansıyan haberlerde bahsedilen banka hesaplarına ilişkin savcılık araştırması, Sayın Terim'in tefrik edilen dosyası ile ilgili olup süregelen dava ile ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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