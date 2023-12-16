100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek

HEDEF İLK AŞAMADA TİCARET HACMİNİ 6 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK Türk Devletleri Teşkilatı nda da güçlü işbirliği bulunan iki akraba ülkenin öncelikli hedeflerinden biri, resmi verilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak olacak. Bu rakamın 10 milyar dolar seviyesine taşınması için de atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Türkiye, Macaristan'a başta motorlu kara taşıtları, makineler ve cihazlar olmak üzere pamuklu mensucattan demir ve çelik eşyalara kadar çeşitli ürünler ihraç ediyor. Bu ülkeden ithal edilen ürünler arasında makineler ve cihazlar, kazan, plastik ve plastikten mamul eşya, motorlu kara taşıtları ve organik kimyasal müstahzarlar öne çıkıyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLER MACARİSTAN'DA 55 PROJE ÜSTLENDİ

Türkiye'nin Macaristan'a ihracatı son dönemde yıllık ortalama yüzde 8,8 büyüdü. Geçen yıl bu ülkeye toplam ihracat 1,6 milyar doları bulurken ithalat 1,8 milyar dolar oldu. İkili ticaret hacmi 3,4 milyar dolara ulaştı. Bu yılın 10 ayında ise ihracat 1,4 milyar dolar, ithalat ise 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'den Macaristan'a 2002'den bu yıl ortasına kadar 112 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı. Bu ülkeden Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar ise aynı dönemde 29 milyon dolar oldu.

Türk müteahhitlik firmaları Macaristan'da bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 55 proje üstlendi. Teknik müşavirlik hizmetlerinde ise 1,75 milyar dolar değerinde 5 proje gerçekleştirildi. Halihazırda Macaristan'da 500 civarında Türk firması faaliyette bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Macaristan, Avrupa Birliği yolunda ve Türk Devletleri Teşkilatındaki işbirliğinin yanı sıra Afrika kıtasındaki yatırımlar için de değerlendirmelerde bulunuyor. Sahra Altı Afrika'nın gelecek 10 yılda nüfusunun yüzde 35 artacağı beklentisiyle firmalar açısından ciddi kazanç sağlayacağı öngörülüyor. Türk ve Macar firmalarının yapacağı yatırımların, Afrikalıların ülkelerinden ayrılmadan hayatlarını istedikleri refah seviyelerinde geçirebilme de imkan sağlaması hedefleniyor.