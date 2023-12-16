Milli Savunma Bakanı Güler’den ABD-PKK ortak tatbikatına tepki: Kimse aklımızla alay etmesin

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Güler: "(ABD'den F16 alımı ve modernizasyonu) ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Bir an evvel olumlu ve somut adımlarla sürecin başlatılmasını bekliyoruz"

TÜRK ADALETİNE TESLİM OLACAKLAR

Milli Savunma Bakanı Güler: Mağaradan kafasını çıkaramayan teröristlerin tek çıkışı bu.



'KIŞLASIZ ASKERLİK' OLACAK MI?

Milli Savunma Bakanı Güler: Hedefimiz yüzde 50 yükümlü yüzde 50 profesyonel askerlik.



KALICI ATEŞKES İLAN EDİLMELİ

Milli Savunma Bakanı Güler: Gazze'ye yardımları sürdürmeye devam edeceğiz.



"SURİYE'YE GİRMİŞSEK HER ŞEY MASADADIR"

Milli Savunma Bakanı Güler: Operasyon yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yaparız.



EGE VE AKDENİZ'DE SON DURUM

Milli Savunma Bakanı Güler: Dürüst ve yapıcı yaklaşım her ülkenin yararına.



SURİYE'NİN KUZEYİNDE OPERSAYONLAR

Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz.



İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Milli Savunma Bakanı Güler: Son kararı TBMM verecektir.



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