Milli Savunma Bakanı Güler’den ABD-PKK ortak tatbikatına tepki: Kimse aklımızla alay etmesin

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Güler: "(ABD'den F16 alımı ve modernizasyonu) ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Bir an evvel olumlu ve somut adımlarla sürecin başlatılmasını bekliyoruz"
TÜRK ADALETİNE TESLİM OLACAKLAR
Milli Savunma Bakanı Güler: Mağaradan kafasını çıkaramayan teröristlerin tek çıkışı bu.
'KIŞLASIZ ASKERLİK' OLACAK MI?
Milli Savunma Bakanı Güler: Hedefimiz yüzde 50 yükümlü yüzde 50 profesyonel askerlik.
KALICI ATEŞKES İLAN EDİLMELİ
Milli Savunma Bakanı Güler: Gazze'ye yardımları sürdürmeye devam edeceğiz.
"SURİYE'YE GİRMİŞSEK HER ŞEY MASADADIR"
Milli Savunma Bakanı Güler: Operasyon yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yaparız.
EGE VE AKDENİZ'DE SON DURUM
Milli Savunma Bakanı Güler: Dürüst ve yapıcı yaklaşım her ülkenin yararına.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE OPERSAYONLAR
Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz.
İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ
Milli Savunma Bakanı Güler: Son kararı TBMM verecektir.
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