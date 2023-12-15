Yahudi şirketler Kıbrıs’ı parselleyemeyecek! KKTC’de yabancıya arazi satışına sınırlama geliyor

KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı gazeteci Sabahattin İsmail , KKTC'nin işgal edildiğine dikkat çekti. Karpaz Gate Marina'da kolonileşme olduğunu bildirdi. 380 binlik nüfusun 35 bininin Siyonistler'den meydana geldiği ifade edilirken, şu ana kadar 25 bin dönüm arazinin sahibi oldukları da belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İran başta olmak üzere İngiltere, Rusya, Ukrayna , Polonya ve İsrail 'den on binlerce Yahudi'nin dev araziler aldığı ortaya çıktı.

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlediği çalıştaya katılan Tatar, her ülkeden Yahudilerin KKTC'de geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konut satın almasıyla ilgili haberleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Tatar, "Bizler de endişe ediyoruz. En üst seviyede güvenlik bürokrasimizle toplantılar yaptık. Güvenlik kurumlarımıza talimat verdik. KKTC ekonomik yapısının devamı için inşaat sektörü önemli bir sektördür. Bunları denetleyip en iyi şekilde halletmek lazım. Bizim bekamıza zarar verecek bir şey olursa buna karşılık atılacak adımlarımız vardır. Bazı tedbirler alınacak" dedi.

SINIRLAMA GETİRİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Halihazırda KKTC mevzuatına göre, bir yabancı yerleşimcinin bir taşınmaz alma hakkı bulunuyor. Yabancı yerleşimcilerin, içerisinde ev olmayan arazi alımında ise 5 dönüm alma hakkına sahip. Konunun KKTC Meclisi'nde ele alınarak, 5 dönüm arazi satın alma hakkına sınırlama getirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, "KKTC yetkili makamları ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan istişare ve işbirliği içindedir. Bu konuyu izliyoruz. Sorunun doğru teşhis edilmesi ve doğru tedbirlerle önüne geçilmesi gerekir" diye konuştu.