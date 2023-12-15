Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çamlıca Metro hattı için tarih verdi!

Bakan Uraloğlu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Beylerbeyi Merkez Şantiyesi'ndeki inceleme programında konuşan Uraloğlu, 2023 yılının bakanlıkları açısından büyük projeleri tamamlayıp, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdikleri ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hizmete açtıkları bir yıl olduğunu söyledi. Uraloğlu, 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı'nı, 8 Nisan'da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı, 12 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay Metro Hattı'nı, 30 Nisan'da ise Kayseri Anafartalar-Hızlı Tren Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını belirterek, "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde devam eden 102,1 kilometre uzunluğundaki 9 ayrı kent içi raylı sistem hattı projesinde de çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir. Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosundan şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağladık. Bu yıl 22 Ocak'ta açtığımız İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu Hattı ile bugüne kadar 3,5 milyonun üstünde yolcu seyahat etti. 8 Nisan'da açtığımız şehir hastanesiyle bağlantılı olan Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattımızdan da açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 2 milyon yolcu seyahat gerçekleştirdi."