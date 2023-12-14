Suudi Arabistan ile Türkiye için elektronik vize merkezleri Ankara ve İstanbul’da açıldı

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında işlemleri kolaylaştıracak elektronik vize merkezlerinin Ankara ve İstanbul 'da açılışları yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara ve İstanbul'da aynı anda düzenlenen elektronik vize merkezlerinin açılışına Büyükelçi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, İstanbul Başkonsolosu Abdulmecid Aldosari ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan katıldı.

Büyükelçi Nasr, burada yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan vize merkezinin açılış törenine katılanlara teşekkür ederek, "Bu merkez, kardeş Türkiye halkına Suudi Arabistan ile ilgili yeni ufuklar açan geçiş kapısı mahiyetindedir." dedi.