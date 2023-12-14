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PKK'da çözülme büyüyor! Habur'da 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'ya vurulan darbeler teröristlerin çözülmesini hızlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı, örgütten kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur’da hudut karakolumuza teslim olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 18:46 Güncelleme 14 Aralık 2023, 18:53
PKK’da çözülme büyüyor! Habur’da 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan teröristler Habur'da teslim oldu.

MSB duyurdu! "Habur'da 3 terörist teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu fadelere yer verdi:

"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

HAKURK'DA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan MSB'den öğşe saatlerinde yapılan açıklamada Hakurk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

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