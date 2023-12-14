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Son dakika: 49 ilde zehir tacirlerine operasyon: 3 ton 275 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri... 49 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkogüç-39' operasyonunda 3 ton 275 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 378 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon ile ilgili, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 08:19 Güncelleme 14 Aralık 2023, 09:22
Son dakika: 49 ilde zehir tacirlerine operasyon: 3 ton 275 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

49 ilde zehir tacirlerine operasyon

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ ve Antalya'nın da olduğu 49 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 886 kilogram sentetik uyuşturucu, 14 kilogram kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 378 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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