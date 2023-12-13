Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan tek hane enflasyon açıklaması: Gerileme hız kazanacak

Platin Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye'ye değer katan markaların ödüllendirildiği 6. Platin Global 100 Ödülleri Töreni'nde konuşan Yılmaz, Türkiye markasına katkılar sağlayan ve global arenada varlık gösteren öncü girişimcilerin yanında olduklarını, bu yılın teması olan "sürdürülebilirlik" alanında başarı hikayeleriyle ödüle layık görülen firmalarla iftihar ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeniden yapılandırarak hayata geçirdikleri Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programına ilişkin, "Yeni programımızda en az 1 milyar lira tutarında olan yatırımlara, aracı bankalar kanalıyla 10 yıla varan vadelerle kredi sağlamayı öngörüyoruz. Yenilenmiş haliyle YTAK Programımıza başvurular 20 Aralık'ta başlayacak." dedi.

Sürdürülebilir yaklaşımı benimseyen markaları, çalışanlarını, ihracat yapan özel sektörü ve tüm paydaşları alkışladıklarını ifade eden Yılmaz, "Özellikle, tasarlayan, üreten, istihdam oluşturan, ilerleme ve ilerletme derdinde olan herkesi en güçlü şekilde destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Bu eş güdüm ve azimle Türkiye ekonomisi, yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 13 çeyrektir sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

İşsizlik oranının son 11 yılın en düşük seviyesine gerilediğini hatırlatan Yılmaz, yüzde 8,5 işsizlik oranıyla OVP yıl sonu hedefi olan yüzde 10,1'in oldukça ilerisinde olduklarını ve yıl sonunda da işsizlik oranında tek haneli rakamları devam ettireceklerini dile getirdi.

Kasım ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttığını, 2023 yılı ocak-kasım döneminde ise yaklaşık 233 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildiren Yılmaz, dünyadaki daralma ve olumsuzluklara karşın yıl sonu hedefleri olan 255 milyar dolara rahatlıkla ulaşacaklarını vurguladı.