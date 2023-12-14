YÖK Duyurdu! 6 üniversite Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programına alındı

"Araştırma üniversiteleri programında yer almamasına rağmen araştırma, yayın ve proje performanslarını her geçen yıl yükselten üniversitelerimize de programa dahil olabilme imkanını sunarak bu üniversitelerimizin motivasyonlarını artırmak, araştırma üniversitesi olma potansiyeline sahip üniversitelerimizi de bu tatlı rekabetin içine alarak yeni bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Tüm üniversitelerimizin rekabet gücü üretmesini teşvik ediyor ve bunu çok önemsiyoruz. Rekabet gücü üreten üniversiteler iyi üniversitelerdir. Araştırma üniversitelerine bütçeden ayrılan pay her yıl artıyor. Akademik anlamda daha fazla üreten hocalarımızın ve kurumların desteklenmesini önemsiyorum. Amacımız, daha fazla üreten, performans gösteren üniversitelerin ödüllendirilmesi, üretkenliği azalan üniversitelerimizin teşvik edilmesi, cesaretlendirilmesidir."

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