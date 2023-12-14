SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Genel af son dakika | 8. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği belli oldu mu? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak? Adalet Bakanlığı açıklamalar...

Ülkemizdeki hukuk sisteminde önemli değişikliklere yol açması beklenen 8. Yargı Paketi'ne dair son dakika haberleri merakla beklenirken, Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar genel af beklentilerini gündeme taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaya göre, yeni düzenleme bir dizi konuyu kapsayacak ve mahkumları yakından ilgilendiren bir madde de içerebilir. Peki, 8. yargı paketi maddeleri neler? Genel af yasası çıkacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 13:36 Güncelleme 14 Aralık 2023, 13:36
Genel af son dakika | 8. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği belli oldu mu? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak? Adalet Bakanlığı açıklamalar...

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan 8. Yargı Paketi'nde birçok önemli düzenleme ve değişiklik öngörülüyor. Özellikle infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar merakla beklenirken, genel af konusundaki sorular da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği belli oldu mu? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ || 8. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR, İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen ''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı''nda şu an itibarıyla 67 madde bulunuyor.

İşte 8. Yargı Paketi içeriği:

24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.

Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.

1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.

Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.

Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.

Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.

Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.

Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.

Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.

GENEL AF VAR MI, MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

8. Yargı Paketi çalışmaları henüz sona ermedi. Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna dair resmi açıklama bulunmuyor.

YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi'nin ocak ayında açıklanacağını duyurmuştu. Önemli değişiklikler içeren düzenlemenin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

Ayrıca Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak
MİT’ten nokta operasyon! Metropollere saldıracaktı: PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Facebook’ta pedofili skandalı! Meta çizgiyi aştı: Tepki üzerine tepki yağıyor: Çocuklar resmen tuzağa düşürülüyor
SON DAKİKA