Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü Gazze diplomasisi sonrası BM'de tarihi oylama: "Siyonaziler kaybetmeye mahkum!"

Türkiye, Gazze'deki insani dramın sona ermesi için 7 Ekim'den bu yana dünyaya çağrı yaparken attığı diplomatik adımlarla fark yaratıyor. ABD'nin 8 Aralık'ta BM Güvenlik Konseyi 'ne BAE tarafından sunulan ve ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesi üzerine, BM Genel Kurulu'nun Filistin konulu 10. Acil Oturumu, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gruplarının talebiyle 12 Aralık'ta toplandı.

KAYDADEĞER ROL

26 Ekim'de düzenlenen bir önceki Acil Özel Oturumu'nda Ürdün tarafından sunulan karar; 121 olumlu, 14 olumsuz, 44 çekimser oy ile kabul edildi. 12 Aralık'ta kabul edilen karar için ise 153 olumlu, 10 olumsuz ve 23 çekimser oy verildi. Kararda daha fazla ülkenin olumlu, daha az sayıda ülkenin olumsuz oy kullanması Türkiye'nin insanlığın sesi olarak attığı adımların etkisini bir kez daha gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin de uluslararası camianın ortaya koyduğu bu net vicdani tavırla uyumlu hareket etmesi ve Gazze'deki katliamı durdurması gerektiğinin altı çiziliyor. Oturumda, Mısır tarafından Arap Grubu adına sunulan ve Türkiye dahil 104 ülkenin eş-sunucu olduğu "acil insani ateşkes talebi" içeren karar tasarısı 153 olumlu oyla kabul edildi. Kararın ezici çoğunlukla kabul edilmesi, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası camianın durduğu noktayı da açıkça gözler önüne serdi.