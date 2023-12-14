Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü Gazze diplomasisi sonrası BM'de tarihi oylama: "Siyonaziler kaybetmeye mahkum!"

İnsan içine çıkamaz hale gelen Amerikan yönetimi iyice köşeye sıkışmış halde. Durumun vahametini gören Biden'ın önceki gün "İsrail küresel desteği kaybediyor" çıkışı büyük yankı uyandırdı. Bebek katili Netanyahu, ABD ile aralarındaki derin çatlağa işaretle "Evet, savaş sonrasına dair konularda bir anlaşmazlık var" dedi.
Öte yandan ABD medyasından sonra İsrail medyası da tavır değiştiriyor. Haaretz, JP, Times of Israel ve Yediot Ahronoth gibi İsrail'in en güçlü gazeteleri Hamas'a karşı ağır kayıplar verdiklerini ve Gazze'de zaferin hâlâ çok uzak olduğunu itiraf etmeye başladı.
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İsrail ve ABD'den oluşan Siyonazi ittifakına bir darbe de BM'deki oylamadan geldi. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de ateşkesi öngören tasarıyı veto etmesinden sonra pes etmeyen ülkeler BM Genel Kurulu'nda önceki gün 193 üyenin katılımıyla bir oylama daha yaptı. Tasarı 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 ülkenin ezici desteğiyle kabul edildi.
Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya ateşkese 'evet' derken Almanya, İtalya, İngiltere, Macaristan, Hollanda, Litvanya, Slovakya ve Ukrayna çekimser kaldı.
Oylamanın sonucunu yorumlayan Amerikan medyası "Müttefikleri bile ABD'yi İsrail konusunda yalnız bıraktı" diye yazdı.
Kuşku yok ki BM'deki bu tablonun ortaya çıkmasında Türkiye'nin yürüttüğü yakın markaj diplomasisinin rolü çok büyük. Nereden bakılırsa bakılsın insanlığa karşı savaş açan Siyonaziler kaybetmeye mahkûm görünüyor.
Soykırım politikaları ters tepti. ABD bundan sonra İsrail'i kaderine terk edip paçasını kurtarmaya bakacaktır.