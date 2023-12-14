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HASAN BİTMEZ VEFAT MI ETTİ? Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez neden öldü, hastalığı neydi? Hasan Bitmez kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirmişti. Hastanede tedavi altına alınan Bitmez'den üzen haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu. Peki Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez neden öldü, hastalığı neydi? Hasan Bitmez kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 12:57 Güncelleme 14 Aralık 2023, 13:00
HASAN BİTMEZ VEFAT MI ETTİ? Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez neden öldü, hastalığı neydi? Hasan Bitmez kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.

HASAN BİTMEZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde dünyaya gelen Hasan Bitmez, İstanbul'da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesininde tamamladı. Bitmez, Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.

GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlendi ve bir süre başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)'nun Genel Başkanlığını yürüttü. Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi'dir. İSBAM-İslam Biriğliği Araştırmaları Merkezi Başkanıdır.

Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. dönem Kocaeli milletvekilidir. Evli olup bir çocuğu vardır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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