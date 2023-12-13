Ogün Samast adını değiştirmek için başvuruda bulundu! İşte almak istediği yeni isim

Hürriyet'te yer alan habere göre; Samast'ın dilekçesinin detaylarına ulaştı. Dilekçedeki detaylara göre, Samast adının "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirilmesini istiyor. Gerekçesini ise şöyle açıklıyor: "Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum."

İsim değiştirme davaları Türk Medeni Kanunu'na göre açılıyor. Mahkemeler bu dava için önce "haklı sebep" varlığını şart koşuyor. Kanunda bu haklı sebepler açık bir şekilde zikredilmiyor. Ancak yerleşik Yargıtay içtihatlarını da dikkate alan mahkemeler için kişinin adının komik veya telaffuzu zor olmasının yanı sıra "ismin geçmişte yaşanmış üzücü ya da kötü bir olayla hatırlanması" da haklı bir gerekçe olarak kabul edilebiliyor. Ayrıca "ismin tanınan bir suçluya ait olması" da mahkemelerin isim değiştirme sebebi olarak kabul ettiği gerekçelerden. Ancak Samast'ın durumunda "tanınan bir suçlu" zaten kendisi oluyor.