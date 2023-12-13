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Ogün Samast adını değiştirmek için başvuruda bulundu! İşte almak istediği yeni isim

Geçtiğimiz günlerde AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın (33), cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından memleketi Trabzon'da, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıkmıştı. Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın adını değiştirmek için mahkemeye verdiği dilekçedeki detaylara ulaşıldı. Samast adını “Ali Eren Karadeniz” olarak değiştirmek istediğini belirtti.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 10:49 Güncelleme 13 Aralık 2023, 11:03
Ogün Samast adını değiştirmek için başvuruda bulundu! İşte almak istediği yeni isim

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.


TRABZON'DAN SEGBİS'LE DURUŞMAYA KATILDI
Tahliyesi sonrası memleketi Trabzon'da yaşayan Ogün Samast, 6 Aralık'ta, İstanbul'daki davada ifade vermek için Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının daha sonra alınmamasını talep ederek ek süre talep etti. Talep, mahkeme başkanınca kabul edilirken, Samast ise ifade vermeden SEGBİS bağlantısından ayrıldı.

Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.


ADINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİ
Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Samast'ın dilekçesinin detaylarına ulaştı. Dilekçedeki detaylara göre, Samast adının "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirilmesini istiyor. Gerekçesini ise şöyle açıklıyor: "Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum."

İsim değiştirme davaları Türk Medeni Kanunu'na göre açılıyor. Mahkemeler bu dava için önce "haklı sebep" varlığını şart koşuyor. Kanunda bu haklı sebepler açık bir şekilde zikredilmiyor. Ancak yerleşik Yargıtay içtihatlarını da dikkate alan mahkemeler için kişinin adının komik veya telaffuzu zor olmasının yanı sıra "ismin geçmişte yaşanmış üzücü ya da kötü bir olayla hatırlanması" da haklı bir gerekçe olarak kabul edilebiliyor. Ayrıca "ismin tanınan bir suçluya ait olması" da mahkemelerin isim değiştirme sebebi olarak kabul ettiği gerekçelerden. Ancak Samast'ın durumunda "tanınan bir suçlu" zaten kendisi oluyor.

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