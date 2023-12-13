Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez’i hastanede ziyaret etti! Durumu nasıl?

MECLİS'TE PAİK TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaştı. Yere düşüp kafasını betona çarptı. Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.





"20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar."