Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez’i hastanede ziyaret etti! Durumu nasıl?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez'i hastanede ziyaret etti.
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez'i hastanede ziyaret etti.
Bakan Koca, Bitmez'in sağlık durumunun düne nazaran daha da ciddi olduğunu berlirterek, yakından takip edildiğini söyledi. Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor.
NELER YAŞANMIŞTI?
TBMM'Deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Bitmez, aniden fenalaştı. Yere yığıldı. Kafasını çarptı. İlk müdahaleyi Meclis doktorları yaptı.
20 dakika boyunca kalp masajıyla desteklenip yoğun bakıma kaldırıldı. 2 ana damarının tıkalı olduğu ve anjiyodan sonuç alınamadığı açıklandı.
MECLİS'TE PAİK
TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaştı. Yere düşüp kafasını betona çarptı. Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
İLK MÜDAHALE TBMM'DE YAPILDI
Bitmez'e ilk müdahale TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. 10 dakika kalp masajı yapılan Bitmez, Genel Kurul'dan sedye ile çıkartılıp, ambulansla hastaneye götürüldü.
SON DERECE CİDDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Şu an hastamız kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi." dedi.
Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Koca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bitmez'in kalbinin durduğunu, Meclis'te tekrar canlandırmak için çalışma yapıldığını bildiren Koca, şunları kaydetmişti:
"20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar."