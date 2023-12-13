Bağırsakta büyüyen bebek olayı nedir? Mide ağrısıyla gitti 5,5 aylık hamile olduğunu öğrendi! Ektopik gebelik nedir, tedavisi var mı?

'' Bağırsakta büyüyen bebek olayı nedir? Ektopik gebelik nedir, tedavisi var mı?'' soruları, New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir makale ile birlikte sıkça araştırılmaya başlandı.

Olağanüstü Bir Vaka

10 gündür şiddetli mide ve karın ağrıları çeken kadına konulan teşhis ektopik gebelik (dış gebelik) oldu. Yapılan taramalar, "normal boyda ve şekilde" bir fetüsün kadının karın boşluğunda, bağırsakların yanında büyüdüğünü açığa çıkardı. Uzmanlar, bu tür gebeliklerin son derece nadir olduğunu vurgulayarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bebek ve Anne İçin Zorlu Mücadele

Bebek, hayati organlarını tutan Periton boşluğundaydı ve plasenta pelvisin üst kısmına bağlıydı. Bu tıbbi durum genellikle "dış gebelik" olarak adlandırılır ve bebek için genellikle ölümcüldür. Ancak, doktorlar olağanüstü bir başarı elde ettiler. Bebeği 29 haftalıkken doğurarak, sadece bebek değil, aynı zamanda annenin de hayatını kurtardılar. Üstelik, üç ay içinde hem anne hem de bebek sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.