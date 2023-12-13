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Halil Umut Meler’in babası Bülent Meler yaşadığı acıyı anlattı: İçim cız etti

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in babası Bülent Meler açıklamalarda bulundu. Meler, “Televizyondan oğluma yumruk atıldığını gördüğüm an yüreğim sızladı. Bir baba ne hissederse ben de onu hissettim. İçim cız etti.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 09:31 Güncelleme 13 Aralık 2023, 09:31
Halil Umut Meler’in babası Bülent Meler yaşadığı acıyı anlattı: İçim cız etti

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca'nın, karşılaşmayı yöneten FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak hastanelik etmesinin yankıları sürüyor.

Meler, 'Babamın sözünü dinledim ve tercihimi hakemlikten yana kullandım' diyerek mesleğine başlamıştı. Baba Bülent Meler ise yaşanan üzücü olayla ilgili konuştu.

MAÇI CANLI OLARAK İZLİYORDUM
Mücadeleyi televizyondan canlı olarak izlediğini anlatan baba Meler, "Maçı televizyondan canlı olarak seyrettim. Televizyondan oğluma yumruk atıldığını görünce yüreğim sızladı. Bir baba ne hissederse ben de onu hissettim. İçim cız etti. Oğluma atılan yumruğun acısını yüreğimde hissettim. Olaydan sonra oğlumla da görüştüm. Durumu iyi. Hastane doktoru, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamayı ben de takip ettim. Oğlum bugün (Çarşamba) hastaneden çıkacak. Hastaneden çıkıp İzmir-Selçuk'a gelecek. O zaman yüz yüze detaylı konuşacağız" diye konuştu.


Baba Bülent Meler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da devlet yetkililerine gösterdikleri reaksiyondan dolayı teşekkür etti. Baba Bülent Meler, paylaşımında "Başta Selçuklu hemşehrilerim olmak üzere oğluma ve ailemize sahip çıkan tüm devlet yetkilerine ve spor camiasına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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