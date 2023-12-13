CHP’li Ekrem İmamoğlu ulaşım vaadini eline yüzüne bulaştırdı! İstanbullunun korkulu rüyası metrobüs: Hem yetersiz hem arızalı

Metrobüs araçları, Avrupa Yakası'ndaki Zincirlikuyu istasyonundan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1,5 kilometre kendine ayrılmış yolda devam ediyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaklaşık 1 kilometre önce Balmumcu-Yıldız Kavşağı'nda normal araç trafiğine dahil olan araçlar, köprüyü trafiğin arasında geçip Anadolu Yakası'na geldiğinde ise köprü çıkışından yaklaşık 700 metre sonra kendine ayrılmış yola dönüyor.
Metrobüs araçları 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 istasyondan oluşan sistemde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek şehrin iki yakası arasında günün 24 saati mekik dokuyor. Metrobüs hattındaki araçlar günde yaklaşık 250 bin kilometre yol katederek dünyanın çevresini 6 kez dolaşacak kadar yol yapıyor.
Kesintisiz tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği sistemde, farklı istasyonlar arasında çalışan 6 ana hat ve 4 besleme hat bulunuyor. Metrobüs hat bilgileri şöyle:
METROBÜSTEN RAYLI SİSTEMLERE AKTARMA YAPILABİLİYOR
Metrobüs hattındaki bazı duraklardan kent içinde kullanılan diğer toplu ulaşım araçlarına da aktarma yapılabiliyor.
Söğütlüçeşme ve Küçükçekmece istasyonlarından Marmaray'a, Uzunçayır, Altunizade, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter, Zeytinburnu, İncirli, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna istasyonlarından metro, Ayvansaray-Eyüp Sultan, Edirnekapı, Topkapı, Cevizlibağ, Zeytinburnu istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma imkanı bulunuyor.
Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye Mahallesi, Halıcıoğlu, Ayvansaray-Eyüpsultan, Bayrampaşa-Maltepe, Merter, Beşyol, Küçükçekmece istasyonları hariç tüm istasyonlar engelli erişimine uygun olarak tasarlandı.
METROBÜSLERİN YAŞ ORTALAMASI 8,5
İstanbul'da değişen modellerde, 4 farklı markada, toplamda 699 metrobüs aracı hizmet veriyor. Bunların 348'i 11 yaş ve üzerindeyken, son 2 yılda 225 yeni metrobüs filoya eklendi. Araçlara ilişkin veriler şu şekilde:
Metrobüsün yıllara göre yolculuk sayıları, 2007'de 7 milyon 892 bin 771, 2008'de 61 milyon 877 bin 834, 2009'da 138 milyon 728 bin 809, 2010'da 176 milyon 520 bin 598, 2011'de 194 bin 450 bin 369, 2012'de 203 milyon 912 bin 370, 2013'te 231 milyon 252 bin 862, 2014'te 252 milyon 366 bin 866, 2015'te 259 milyon 947 bin 939, 2016'da 269 milyon 826 bin 086, 2017'de 276 milyon 491 bin 977, 2018'de 283 milyon 884 bin 927, 2019'da 297 milyon 719 bin 856, 2020'de 167 milyon 567 bin 399, 2021'de 206 milyon 108 bin 596, 2022'de 285 milyon 968 bin 658, 2023'ün ilk 7 ayında ise 161 milyon 338 bin 132 oldu.
KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIYAN METROBÜSTE KONFORLU ULAŞIM ZOR
Metrobüs, trafiğin büyük bir sorun olduğu kentte hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlayarak yolculuk süresini kısaltması nedeniyle kapasitesinin üzerinde talep görüyor.
Özellikle mesai saatleri öncesi ve sonrasında araçlarda ve duraklarda yoğunluk oluşuyor. Sirkülasyonun daha çok olduğu duraklarda bu yoğunluk, üst geçitlerden başlıyor. Kalabalık nedeniyle üst geçitlerden durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, dolu gelen araçlara binemedikleri için de uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Tüm bunlar yolculuk konforunun düşmesine neden oluyor.
Günlük ortalama 1 milyon yolcunun kullandığı metrobüsün mevcut kapasitesi, megakentin 16 milyona yaklaşan nüfusunun ulaşım yükünü artık taşıyamıyor.
Gün boyu 1, 2 veya 3 dakika aralıklarla, yoğunluğun yaşandığı saatlerde ise 20-30 saniyede bir yapılan seferlere rağmen araçlarda ve duraklarda yoğunluk oluşuyor. Bir de buna araçlarda meydana gelen arızalar ve kazalar da eklendiğinde İstanbullular için metrobüsle ulaşım çekilmez bir hal alıyor.
Arıza veya kaza metrobüs yolunda uzun araç kuyruklarına neden olurken, seferlerde yaşanan aksamalar da duraklardaki yolcu yoğunluğunu artırıyor. Araçtan inmek ve durak dışı arıza veya kaza durumunda da en yakın durağa yürümek zorunda kalan vatandaşlar, sıklıkla meydana gelen bu duruma tepkili.
Vatandaşların şikayetçi olduğu bir başka konu ise özellikle yaz aylarında araçlarda çalışmayan ya da yeterli soğutma yapmayan klimalar. Bu sorun nedeniyle metrobüsler havasız ve içerisinde durulamayacak kadar sıcak oluyor.