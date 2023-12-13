CHP’li Ekrem İmamoğlu ulaşım vaadini eline yüzüne bulaştırdı! İstanbullunun korkulu rüyası metrobüs: Hem yetersiz hem arızalı

Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki 52 kilometrelik mesafede 24 saat mekik dokuyarak günde yaklaşık 1 milyon kişiyi taşıyan metrobüslerin mevcut kapasitesi, megakentin 16 milyonu aşan nüfusunun ulaşım ihtiyacı için yetersiz kalırken, buna araç arızaları ve kazalar da eklendiğinde İstanbullular için metrobüsle ulaşım çekilmez bir hal alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 milyon 907 bin 951 kişiye ev sahipliği yapan, her geçen gün artan nüfus oranıyla birçok ülkeden büyük olan İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik ve toplu ulaşım geliyor.

Bu sorunlardan muzdarip olan İstanbullular, kentteki trafik yoğunluğunu azaltılması, hızlı ulaşımın sağlanması ve trafik kaynaklı ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacıyla 16 yıl önce hizmete alınan, hızlı otobüs taşımacılığı olarak da bilinen ve kullanımı dünyada giderek yaygınlaşan metrobüs sistemiyle tanıştı.