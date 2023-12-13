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Böyle bitmez! Saadet Partili Bitmez TBMM kürsüsünde yere yığıldı | Sağlık durumu kritik

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclıs kürsüsünde konuşma yaptıktan sonra bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Aralık 2023 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:01
Böyle bitmez! Saadet Partili Bitmez TBMM kürsüsünde yere yığıldı | Sağlık durumu kritik

TBMM'Deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Bitmez, aniden fenalaştı. Yere yığıldı. Kafasını çarptı. İlk müdahaleyi Meclis doktorları yaptı.

20 Dakika boyunca kalp masajıyla desteklenip yoğun bakıma kaldırıldı. 2 ana damarının tıkalı olduğu ve anjiyodan sonuç alınamadığı açıklandı.


MECLİS'TE PAİK
TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaştı. Yere düşüp kafasını betona çarptı. Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.


- Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, "Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey'in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tıbbi müdahale devam ediyor" açıklamasını yaptı.



- TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Bitmez'in fenalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Sayın Milletvekiline TBMM Başkanlık Divanı ve TBMM adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesini diliyoruz" ifadesini kullandı.

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