Böyle bitmez! Saadet Partili Bitmez TBMM kürsüsünde yere yığıldı | Sağlık durumu kritik

TBMM'Deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Bitmez, aniden fenalaştı. Yere yığıldı. Kafasını çarptı. İlk müdahaleyi Meclis doktorları yaptı. 20 Dakika boyunca kalp masajıyla desteklenip yoğun bakıma kaldırıldı. 2 ana damarının tıkalı olduğu ve anjiyodan sonuç alınamadığı açıklandı.



MECLİS'TE PAİK

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaştı. Yere düşüp kafasını betona çarptı. Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.