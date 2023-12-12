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İstanbul'da terör örgütü PKK bağlantılı insan kaçakçılarına operasyon! 5 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü PKK ile örgüt bağlantılı insan kaçakçılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5’i gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 09:08 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:26
İstanbul’da terör örgütü PKK bağlantılı insan kaçakçılarına operasyon! 5 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, daha önce gerçekleşen operasyonlarda elde edilen dijital materyaller incelendi.

Ekipler, çalışma sonucunda bazı şüphelilerin, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı insan kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Şüphelilerin yakalanması için 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Casper
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