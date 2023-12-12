Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Su zengini bir ülke değiliz, ona göre harcayalım"

DSİ tarafından gerçekleştirilen yatırımların toplu açılış vesilesiyle bir aradayız. Tek seferde toplam yatırım bedeli 53 milyar lirayı bulan hizmetlerin açılışını yapıyoruz. Ülkemizin neresine giderseniz gidin, orada hükümetimizin bir eserini, hizmetini mutlaka görürsünüz. Tarım, ormancılık ve su alanlarında ülkemizin çehresini değiştiren eserlere imza atmamızın çehresi içerisindeyiz.

Dünyada miktar itibarıyla en fazla olan kaynak, sudur. Üzerinde yaşadığımız yer kürenin yaklaşık 3'te 2'si suyla kaplıdır. Yeryüzündeki toplam tatlı su potansiyelinin ise binde 10'nundan istifade edebilme imkanına sahibiz.

Su meselesini hep en stratejik, değerli kaynaklardan biri yapan temel faktör işte budur. Kendi ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerinde su, sınırsız bir kaynak olarak görülüyor. Bunun yanlış bir ifade olduğunu buradan söylemek istiyorum.