HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul dahil 34 il için alarm verdi! Kar yağışı, sağanak ve fırtına bekleniyor!

1 Aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar hızla düşmeye başladı. Dondurucu soğuklar ise kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Aralık tarihli raporunda; kar, fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre Marmara'nın Doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde şiddetli yağış bekleniyor. Yayınlanan haritaya göre ise 28 il sarı, 6 il turuncu kod ile uyarıldı.

2 MARMARA'NIN DOĞUSU İÇİN SAĞANAK UYARISI

Bugün Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak yağışların Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.