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Shai Sosana isimli katil İsrail askerinden skandal paylaşım: Kaç mahalleyi sildiğimi saymayı bıraktım

Daha önce katliamın gölgesinde dans eden İsrail askerleri yeni bir skandala imza attı. Shai Sosana isimli bir İsrail askeri, Gazze'de sivil arabaları ve bölgeleri nasıl yok ettiğini "Kaç mahalleyi sildiğimi saymayı bıraktım" diyerek sosyal medyada paylaştı. O görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 01:43 Güncelleme 10 Aralık 2023, 01:50
Shai Sosana isimli katil İsrail askerinden skandal paylaşım: Kaç mahalleyi sildiğimi saymayı bıraktım

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda çocuk ve kadınlar hayatlarını kaybediyor.



HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇUNU İŞLEDİLER
Hastane, okul, kamplar dahil her türlü sivil yerleşim yerlerine bomba yağdıran İsrail, katliamlarında fosfor bombası kullanmaktan da geri durmuyor.

Öte yandan bölgedeki elektik, su ve yakıt akışını kesti.



17 BİN 700 KİŞİ ŞEHİT OLDU
Katil İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı son 24 saatte 213 artarak 17 bin 700 oldu.



SKANDAL PAYLAŞIM
Tüm bu yaşananların gölgesinde Shai Sosana isimli bir İsrail askeri skandal bir paylaşıma imza attı.



Gazze'de sivil arabaları ve bölgeleri nasıl yok ettiğini "Kaç mahalleyi sildiğimi saymayı bıraktım" diyerek sosyal medyada paylaştı.

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DANS ETMİŞTLERDİ
Daha önce İsrail güçlerinin Gazze sınırı Sderot'ta yüksek müzik eşliğinde dans ederek eğlendikleri görülmüştü.

Bir yandan bomba sesleri duyulurken bir yandan da dans edilmesi İsrail'in barbarlığını gözler önüne koymuştu.

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