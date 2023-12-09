Shai Sosana isimli katil İsrail askerinden skandal paylaşım: Kaç mahalleyi sildiğimi saymayı bıraktım

SKANDAL PAYLAŞIM Tüm bu yaşananların gölgesinde Shai Sosana isimli bir İsrail askeri skandal bir paylaşıma imza attı.





Gazze'de sivil arabaları ve bölgeleri nasıl yok ettiğini "Kaç mahalleyi sildiğimi saymayı bıraktım" diyerek sosyal medyada paylaştı.

DANS ETMİŞTLERDİ

Daha önce İsrail güçlerinin Gazze sınırı Sderot'ta yüksek müzik eşliğinde dans ederek eğlendikleri görülmüştü.



Bir yandan bomba sesleri duyulurken bir yandan da dans edilmesi İsrail'in barbarlığını gözler önüne koymuştu.