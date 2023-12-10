Son dakika: Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ‘İslam ve Barış’ adlı kitabına yoğun ilgi! İmza için uzun kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan , Eylül ayında çıkan ' İslam ve Savaş ' kitabında savaşın da bir ahlakı olduğunu anlattı. Hasan Doğan, "Gazze'de yaşananların ahlaki ve hukuki hiçbir değer tanımayan bir katliamla karşı karşıyayız. Yaşanan soykırım bir an evvel sona ermeli" dedi. İsrail'in soykırımına dünyada vicdanlı insanların sessiz kalmadığını ve bunun insanlık adına umut verici olduğunu ifade eden Doğan, "Gazze'de şehit düşen binlerce insan dünyada büyük bir uyanışa vesile oldu. İnsanlar insanlık altyapısı ortak değerinde müşterek paydasında bir araya geldi. Bu insanlığın yaşadığını gösteriyor" diye konuştu. Ankara ATO Congreisum'da düzenlenen 19'ncu Kitap Fuarında okuyucuları ile bir araya gelen Hasan Doğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve soykırımın bir an evvel sona ermesi gerektiğini vurguladı.

SAVAŞIN DA BİR AHLAKI VAR

Kitapların bir kısmının kendi akademik tezlerimden oluştuğunu ve 1999'dan bu yana kaleme alınmış eserler olduğunu belirten Doğan, kitapları okuyucularla buluşturdukları için mutlu olduğunu söyledi. Ankara Kitap fuarında imza günü vesilesiyle dostlarla bir araya geldiğini ifade eden Doğan, "Kitaplara çok güzel bir ilgi var. Kitaba ilgi umut verici. Son kitabım olan 'İslam ve Savaş' özellikle son bölümü güncellenmiş haliyle eylül ayında çıktı. İslam'da savaş ahlakını anlatıyoruz. İslam'ın bir bakış açısı var dünyaya önerdiği bir bakış açısı var. Savaşın da bir ahlakı var. Savaşta kadına çocuğa dokunulmaz, ağaç kesilmez, hayvana dokunulmaz, manastıra, kiliseye ibadethanelere dokunulmaz. Bunları kitabı incelediğimizde Hz. Peygamberimiz ve İslam'ın savaş mantığını da merhamet ve adaletin ön plana çıktığını görüyoruz. Kitapta bunu vurgulamaya çalıştım. Diğer kitaplarım biraz farklı. Özellikle bu çalışma içinde Osmanlı döneminde kimsede var mı kadim yayınlarından çıktı kitaplarım. Kitabın son kısmı dünyadaki tüm adalet ve merhamet değerlerinden yoksun savaşlara değiniyor. Burada da İslam'ın özgün bakış açısını ele almaya gayret ettim" ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN DÜNYADAN İNSANLIK DURUŞU

Doğan, "Gazze'de yaşananların ahlaki ve hukuki hiçbir değer tanımayan bir katliamla karşı karşıyayız. Hakikaten vicdanımız sızlıyor hepimiz bu olayın bir an evvel sona ermesini bekliyoruz. Sonuçta dünyada çok büyük bir tepki oluştu bu umut verici. İnsanlar insanlık altyapısı ortak değerinde müşterek paydasında bir araya geldi. Bu insanlığın yaşadığını gösteriyor. Gazze'de şehit düşen binlerce insan dünyada büyük bir uyanışa vesile oldu. Umuyoruz en kısa zamanda bu acı sona erer. Tabi problem ateşkes yada savaşın ara vermesiyle noktalanacağa benzemiyor. İki devletli bir çözüm oluşmadıkça, Filisin halkı müstakil bir devlet kurmadıkça aslında sorun hiçbir zaman bitmeyecektir. Umuyoruz o günleri de görürüz" dedi.