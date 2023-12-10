Son dakika: İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistin topraklarını sattı" iddiasına Murat Bardakçı'dan yanıt: Söyledikleri hikaye

Sonra İngiliz mandası gelir. 1948'de % 6'ya çıkar. Fakat bu araziler nereden geliyor? İlber'in dediği var Filistin'de toprak satıp Lübnan'a Beyrut'a gidenler.. Hayır bunlar Filistinli değil bu aileler Lübnanlı; yani toprak almışlar vaktiyle. En önde gelen aile Sursock Ailesi. Taylan ailesi vardır, bunlar Hristiyan aileler. 2 de Filistinli aile var. Bunlar Yahudi ajansa sattılar. hala da ajanslar faaliyettedir.

Şimdiki cumhurbaşkanının o eskisi babası da (David Ben-Gurion) cumhurbaşkanıydı. Yeni cumhurbaşkanı daha önce Filistin ajansının başındaydı.