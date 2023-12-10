İşçiye yok konsere var | İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 saatlik konser maliyeti: 14 milyon 810 bin TL

CHP'li izmir Büyükşehir Belediyesi, temizliğe, işçiye, metroya ve ulaşıma para bulamadı. Ama birkaç yıldır konserlere milyonlarca lira harcadı. Geçen yıl Tarkan konseri için 23.5 milyon, Gülşen için ise 10 milyon lira ödeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , bu yıl da geleneği bozmadı.







29 Ekim etkinlikleri için iki ayrı ihale yaptı. 'Kiralama ve kurulum' başlığıyla yapılan ihaleyi, "Festival Yayın Yapım" isimli firma 12 milyon liraya aldı. Konser için Kenan Doğulu'ya da 2 milyon 810 bin lira ödendiği anlaşıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan Konseri için geçen yıl belediyenin kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte toplamda 23 milyon 540 bin lira ödeme yaptığı öğrenildi. Bu yıl da Kenan Doğulu'ya organizasyon şirketiyle birlikte toplamda 15 milyon lira ödedi.