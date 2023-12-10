Son dakika: CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı MAnsur Yavaş, ANFA’dan sonra bu kez de BUGSAŞ’ı batırdı! Skandalı sayıştay raporu ortaya çıkardı

YAVAŞ ÖNCE ANFA'YI SONRA BUGSAŞ'I BATIRDI

ABB Denetim Komisyonu tarafından, ABB'ye bağlı şirketlerin denetlenmesi CHP'li Mansur Yavaş ve iş bilmez ekibi tarafından 'Ticari Sır' denilerek engellenmişti. Komisyon tarafından denetimi yapılan yerlerde de büyük yolsuzluklar ve usulsüzlükler ortaya çıkmıştı. Şeffaf belediyecilik sözü veren Yavaş'ın özellikle ihalelerde ki usulsüzlükleri kamuoyunu günlerce meşgul etti. Denetim komisyonu tarafından denetlenemeyen ABB iştiraklerinde ise yaşananlar merak konusuydu. Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonrası Yavaş'ın "Ticari Sır" diyerek saklamaya çalıştığı şirketlerde yaşananlar gün yüzüne çıktı. Sayıştay tarafından hazırlanan 2022 yılı denetim raporlarında ANFA'nın 2022 yılında 202 Milyon 195 Bin TL zarar ettiği ve ticari hayatını sürdürmesinin imkansız olduğu açıkça belirtilirken BUGSAŞ'ta da benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı.

YAVAŞ BUGSAŞ'I 293 MİLYON 571 BİN TL ZARAR SOKMUŞ

BUGSAŞ'a ilişkin hazırlanan Sayıştay raporunda, şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesinin 90 Milyon TL olduğu belirtilirken Yavaş'ın 2022 yılında şirketi 91 Milyon 109 Bin 373 TL zarar ettirildiği belirtiliyor. Aynı raporda Yavaş'ın şirkete toplam zararı da 293 Milyon 571 Bin 529 TL olarak hesaplanmış. Söz konusu raporda BUGSAŞ için, "2022 yılı sonu itibariyle ödenmiş sermayesinin tamamını karşılıksız bıraktığı görülecektir. 2022 ve önceki yıllara ilişkin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları incelendiğinde, Yönetim Kurulu'nun ve Genel Kurul'un bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı görülmüştür. Bu itibarla Kanun hükmü gereğince Şirket genel kurulu tarafından bu yönde herhangi bir karar alınmadığı takdirde şirketin kendiliğinden sona ermesi kanunun amir hükmüdür." ifadeleri kullandı.

ADRESE TESLİM İHALELERDE BİLE ALINAN HİZMETLE İMZALANAN SÖZLEŞMELER FARKLI BUGSAŞ'ı batırmakla yetinmeye Yavaş ve yönetimi ayrıca adrese teslim ihalelerde bile usulsüzlük yaptı. Yavaş'ın kendi deyimi ile "Adrese Teslim" yaptığı ihaleler için alınan hizmet ve imzalanan sözleşmelerde uyumsuzluk olduğu vurgulandı.