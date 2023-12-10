Başkan Erdoğan’dan Gazze’de ateşkesi reddeden ABD’ye sert tepki: Böyle adalet olmaz

Katliamcıların yanında yer alanlara 'biz de sizin karşınızdayız' diyoruz. Batı'yı, İslam düşmanlığı sardı. Terör kavramları, masumlara saldırmanın kılıfı haline döndü. Bu barbarlıklar, bir dönüm noktasının işaretidir!
Katliamcıların yanında yer alanlara 'biz de sizin karşınızdayız' diyoruz. Batı'yı, İslam düşmanlığı sardı. Terör kavramları, masumlara saldırmanın kılıfı haline döndü. Bu barbarlıklar, bir dönüm noktasının işaretidir!
İsrail, 18 bini aşkın Filistinli kardeşimizi şehit etti. Gazze kabası Netanyahu, eninde sonunda hesap verecektir. Bugün İsrail yönetimine göz yumanlar, yarın insan içine çıkacak yüz bulamayacaklar!
Erdoğan, "Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumak da görevimiz. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz" diye konuştu.