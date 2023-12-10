Başkan Erdoğan’dan Gazze’de ateşkesi reddeden ABD’ye sert tepki: Böyle adalet olmaz

Katliamcıların yanında yer alanlara 'biz de sizin karşınızdayız' diyoruz. Batı'yı, İslam düşmanlığı sardı. Terör kavramları, masumlara saldırmanın kılıfı haline döndü. Bu barbarlıklar, bir dönüm noktasının işaretidir!