Sağanak tüm yurdu etkisi altına aldı! Yolları su bastı, istinat duvarı çöktü...

İstanbul dahil birçok kentte etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi.
İstanbul dahil birçok kentte etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi.
Zonguldak'ta etkili olan yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolda heyelan oluştu ve yolun bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri incelemelerde bulundu. Bazı görevliler ise çöken yolun kenarında durup değerlendirme yaptı.
Bariyer ve şeritle çevrilen yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan heyelanın sürmesi durumunda riskli olan bölgedeki vatandaşlar yaşananları izlerken, görevliler tarafından uzaklaşmaları için uyarıldı.
GAZİANTEP'TE İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Sağanak sırasında Alparslan Mahallesi'nde bulunan 11 katlı Melisa Apartmanı'nın istinat duvarı, park halindeki üç otomobilin üzerine çöktü. Göçük altından iki araç hasarlı kurtarılırken 1 araç ise tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yağışların etkisiyle şehrin en işlek yollarından birisi olan Boğaziçi Bulvarı'nda ise yol çöktü. Trafiğe kapatılan yolda ekipler yolun onarımı için çalışmalara başladı. 3 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağmurun düştüğü kentte, 120 personel, 30 gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.
ARAÇLAR DUVARIN ALTINDA KALDI
Alparslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu, istinat duvarının çökmesi sonucu 3 aracın zarar gördüğünü söyleyerek, yaşanan doğal afette can kaybı yaşanmadığı için mutlu olduklarını belirtip, "Yağan şiddetli yağmurda Melisa Apartmanımızın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çökerek apartman sakinlerine ait 3 araca da zarar vermiştir. Araçlardan birisi ise tamamen enkazın altında kaldı. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Şükür bir cana gelmedi. Müteahhit vatandaşların zararlarını ve yıkılan istinat duvarının yapılacağını söyledi" dedi.
EV VE SOKAKLARI SU BASTI
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar su ile dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
YAĞMUR NEDENİYLE HEYELAN OLDU
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve taş düşmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Osmaniye'de geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle bulvarlar, caddeler suyla doldu. Düziçi ilçesinde birçok nokta yağmurdan olumsuz etkilendi. Düziçi Küçük Sanayi Sitesi yağmur sonrası göle döndü.
MALATYA'DA SEL OLUŞTU
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun yağış etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle bazı noktalarda sel oluştu. Doğanşehir Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. Ekipler, yağışlar sırasında su taşkınlarını engellemek ve yağıştan etkilenen vatandaşlara ve mahallere yardım ederek mağduriyeti gidermek için yoğun bir çalışma sergiliyor.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde birden bastıran yağmur ve dolu yağışı şehrin birçok noktasında yollarda su birikintilerine neden oldu. Trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, birçok bölgedeki kanalizasyon kapakları yerinden çıkarak tehlike oluşturdu. Etkili olan sağanak asfaltı da yerinden kaldırdı, birçok nokta da maddi hasar oluştu.
KARAYOLU TIRLARIN GEÇİŞİNE AÇILDI
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı 30 kilometrelik alanda etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20-25 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir Karayolu, tedbir olarak tırların geçişine saat 03.00 saatlerinde kapatılmış, Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.
Karayolları Alacabel ekipleri gece saatlerinde çok sayıda iş makinası ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının bölgede etkisini yitirmesi ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi.