Sağanak tüm yurdu etkisi altına aldı! Yolları su bastı, istinat duvarı çöktü...

Yağışların etkisiyle şehrin en işlek yollarından birisi olan Boğaziçi Bulvarı'nda ise yol çöktü. Trafiğe kapatılan yolda ekipler yolun onarımı için çalışmalara başladı. 3 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağmurun düştüğü kentte, 120 personel, 30 gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. ARAÇLAR DUVARIN ALTINDA KALDI Alparslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu, istinat duvarının çökmesi sonucu 3 aracın zarar gördüğünü söyleyerek, yaşanan doğal afette can kaybı yaşanmadığı için mutlu olduklarını belirtip, "Yağan şiddetli yağmurda Melisa Apartmanımızın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çökerek apartman sakinlerine ait 3 araca da zarar vermiştir. Araçlardan birisi ise tamamen enkazın altında kaldı. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Şükür bir cana gelmedi. Müteahhit vatandaşların zararlarını ve yıkılan istinat duvarının yapılacağını söyledi" dedi.

EV VE SOKAKLARI SU BASTI Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar su ile dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

YAĞMUR NEDENİYLE HEYELAN OLDU Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve taş düşmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Osmaniye'de geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle bulvarlar, caddeler suyla doldu. Düziçi ilçesinde birçok nokta yağmurdan olumsuz etkilendi. Düziçi Küçük Sanayi Sitesi yağmur sonrası göle döndü.

MALATYA'DA SEL OLUŞTU Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun yağış etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle bazı noktalarda sel oluştu. Doğanşehir Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. Ekipler, yağışlar sırasında su taşkınlarını engellemek ve yağıştan etkilenen vatandaşlara ve mahallere yardım ederek mağduriyeti gidermek için yoğun bir çalışma sergiliyor.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde birden bastıran yağmur ve dolu yağışı şehrin birçok noktasında yollarda su birikintilerine neden oldu. Trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, birçok bölgedeki kanalizasyon kapakları yerinden çıkarak tehlike oluşturdu. Etkili olan sağanak asfaltı da yerinden kaldırdı, birçok nokta da maddi hasar oluştu.

KARAYOLU TIRLARIN GEÇİŞİNE AÇILDI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı 30 kilometrelik alanda etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20-25 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir Karayolu, tedbir olarak tırların geçişine saat 03.00 saatlerinde kapatılmış, Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.