MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın istifası isteniyor demişti! Saffet Sancaklı partisinden istifa etti

Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.



Bu vesileyle;

Milliyetçi… — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) December 9, 2023

İSTİFA ETTİ

Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Sancaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."







NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçime dönük açıklamalarına ilişkin, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." demişti.

Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.