Başkan Erdoğan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti

Başkan Erdoğan, büyükelçilikte Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yaptığı görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.