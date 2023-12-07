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SON DAKİKA I Gazze için barış diplomasisi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’a gidiyor

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslar yürütmek üzere Washington’a gidiyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 20:23 Güncelleme 07 Aralık 2023, 20:30
SON DAKİKA I Gazze için barış diplomasisi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’a gidiyor

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin 11 Kasım tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın ABD'nin başkenti Washington DC'yi ziyaret edecek.

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