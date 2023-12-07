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6 yıldır aranan FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem İmamı' Ankara'da kıskıvrak yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıldır aranan Bünyamin Bulut, Ankara’da saklandığı adreste yakalandı. Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 21:27 Güncelleme 07 Aralık 2023, 21:34
6 yıldır aranan FETÖ’nün ’Emniyet Mahrem İmamı’ Ankara’da kıskıvrak yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ mensubu olan ve 6 yıldır aranan Emniyet Mahrem İmamı Bünyamin Bulut'un saklandığı adres tespit edildi.

Polis Akademisi 1997 devrelerinden sorumlu öğretmen olduğu öğrenilen Bulut, Sincan ilçesinde yakalandı. Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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