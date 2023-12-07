Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İşte son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının 119'a ulaştığını açıkladı. "BU YIL İÇERİSİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2 BİN 32'YE YÜKSELDİ"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz mücadele edildiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır. Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 1 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef başarıyla imha edilmiştir" diye konuştu.

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığını belirten Tuğamiral Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini söyledi.

1435 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tuğamiral Aktürk, "Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır" dedi. Suriye'de harekât alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin de devam ettiğini belirten Aktürk, "Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek, 27'si son bir haftada olmak üzere bin 435 terörist etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.