Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Türk Tabibler Birliği yorumu: Amaçları sadece hekim haklarını korumak olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den şu ana kadar Türkiye'ye 114 hasta, 84 ise refakatçi getirildiği söyledi. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

SAHRA HASTANESİ'NİN KURULMASI İÇİN ÇALIŞAMLARA DEVAM EDİLİYOR

"Hasta transferiyle ilgili İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan 3'lü koordinasyon ekibimiz çalışıyor. Şu ana kadar gelen hasta sayısı toplamda 114. 86 da refakatçi var. 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Diğer hastalarımızın ciddi sorunu görünmüyor. Yakın takipteler. Önümüzdeki süreçte de koordinasyon ekibi hasta transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bizim temelde esas yapmak istediğimiz erken dönemde sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili ekibimiz Gazze'de üç yerleşim yeri incelemişti. Üç yerleşim yerinin de altyapı açısında uygun olmadığını gördük. Dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı.

Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı, bugün (dün) Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde altyapısı daha iyi olan bu yerde sahra hastanesini kurma durumumuz olacak. Bu durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme imkanımız olacak. 20 ambulansımız da sınır kapısında ruhsatları alınmış halde bekliyor. Sahra hastanesiyle birlikte onlar da hizmet verecekler. Ekiplerimiz içinden herhangi bir can kaybı yok. 3'lü koordinasyon ekibiyle birlikte güvenilir bir alanda sahra hastanesini kurma çabası içindeyiz.

"O ÇOCUKLARIN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

İki çocuğumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık. İletişim halindeyiz. Türkiye'ye getirmek istiyoruz. İrtibat halindeyiz.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ

Devam eden hukuki bir süreç var. Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının ise amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum."