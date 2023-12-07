Bu mu değişim! 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen 6.kez deneyecek: Genel başkanın talimatı ile başvuru yaptım

13 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu 'nun oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu kapan Özgür Özel delege borsası iddialarının döndüğü kurultay sonrası CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçilse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savruluyor.

CHP 'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Özgür Özel 'in talimanı ile aday adaylık başvurusu yaptığını açıkladı.

Özel ve İmamoğlu "Değişim" diyerek yola çıktı ancak Kemal Kılıçdaroğlu gibi pazarlık siyaseti ve HDP ile yakın temas bitmedi. Özel koltuğa oturduğu kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı. Yine HDPKK'lı Pervin Buldan ile operaya giderek Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öptü.

ADAYLAR BELİRLEME SÜRECİ DE AYNEN DEVAM

Kurultayda adaylar için "ön seçim" yapılacak diyen Özgür Özel daha sonra çark ederek eski sistemi devam ettirdi.