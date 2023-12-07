Bu mu değişim! 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen 6.kez deneyecek: Genel başkanın talimatı ile başvuru yaptım

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Özgür Özel'in talimanı ile aday adaylık başvurusu yaptığını açıkladı.
"DEĞİŞİM" DEDİLER AMA AYNI TAS AYNI HAMAM
CHP'de hezimet yaşanan genel seçimlerin sabahında ortalık Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" sözleriyle karıştı.
13 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu kapan Özgür Özel delege borsası iddialarının döndüğü kurultay sonrası CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçilse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savruluyor.