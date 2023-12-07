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Başkan Erdoğan İsrail'in, Türkiye'de Hamas'a yönelik suikast yapacağı iddialarına sert çıktı: Dünya MİT'i iyi bilir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in, Türkiye'de Hamas'a yönelik suikast yapacağı iddialarına sert çıktı: Türkleri tanımıyorlar! Bedelini çok ağır öderler.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Başkan Erdoğan İsrail’in, Türkiye’de Hamas’a yönelik suikast yapacağı iddialarına sert çıktı: Dünya MİT’i iyi bilir!

Mossad'ın Türkiye'de suikast düzenleyeceği yazıldı! Bu haberi yapanlar, bizi tanımıyorlar! Gazze'yi kuşatanlar, bir haftada netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu? Aldılar mı? Alamadılar!

Böyle bir adım atmaya cüret ederlerse bir daha bellerini doğrultamazlar! Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yok! Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz.

Başkan Erdoğan, Gazze'ye karşı Batı'nın üç maymunu oynadığını anlattı:
Gözleri olup zulmü görmeyenlere, kulakları olup gerçeği işitmeyenlere, dilleri olup hakikati söylemeyenlere "Görün, duyun, gerçeği artık söyleyin" diyoruz.



3 MAYMUNU OYNAMAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun günlerinin sayılı olduğunu anlattı:
İsrail'e yönelik başta ABD olmak üzere tüm Batılı ülkelerin destekleri olmasaydı, şu anda bölgemizde böylesi bir tabloyla karşı karşıya olmazdık.
Bu ülkelerin gerek nakdi, gerek silah, mühimmat, araç gereç gibi ayni ve parasal olarak sınırsız destekleri, ciddi manada Batı'nın şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı.
Failin kimliğine göre hareket eden küresel sistemin ayarı bozulmuştur. Bu bozuk ayarla neyi nasıl düzelteceksiniz? Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda iflas ile baş başa kalmış bir durumdadır.

İFLAS EDECEK
Her an iflas bayrağını çekebilir. Sadece Netanyahu'nun değil, beraberlikteki kadronun da zulümlerine göz yuman bir Batı var. Neyse ki 7 Ekim'den bugüne Batının İsrail'e bakışı ciddi manada değişmiştir.
İnanıyorum ki çok fazla da sürmeyecek, kısa bir zaman içerisinde özellikle Gazze'ye yönelik İsrail'in bu zalimce tavırları, kendisini iflas ile karşı karşıya getirecektir.
Bizler de diğer yandan Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası zeminde yargılanması için dünyanın değişik yerlerinden 3 bin civarında avukatla, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduk. Er ya da geç yargılanacak.

ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALIYORUZ
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, "Hiçbir ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakıyor. Enflasyonu kontrol altına alıyoruz" dedi. "İstanbul'da 5 yılda kentsel dönüşümü sağlayacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin de "Çalışanların kayıplarını giderecek" diye konuştu. Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin süratle hesaplara yatırılacağını söyleyen Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine ödenen doğalgaz desteğinin bin 500 ile 3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili de "Yeniden İstanbul" diyorsak, "Yeniden Ankara" diyorsak bu iller başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında çok çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanmalıyız. Zira İstanbul'un, Ankara'nın çektiği çileler ortada" dedi.



Başkan Erdoğan, bugün Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke ilişkileri ele alınacak.

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