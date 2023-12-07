Başkan Erdoğan İsrail’in, Türkiye’de Hamas’a yönelik suikast yapacağı iddialarına sert çıktı: Dünya MİT’i iyi bilir!

İFLAS EDECEK

Her an iflas bayrağını çekebilir. Sadece Netanyahu'nun değil, beraberlikteki kadronun da zulümlerine göz yuman bir Batı var. Neyse ki 7 Ekim'den bugüne Batının İsrail'e bakışı ciddi manada değişmiştir.

İnanıyorum ki çok fazla da sürmeyecek, kısa bir zaman içerisinde özellikle Gazze'ye yönelik İsrail'in bu zalimce tavırları, kendisini iflas ile karşı karşıya getirecektir.

Bizler de diğer yandan Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası zeminde yargılanması için dünyanın değişik yerlerinden 3 bin civarında avukatla, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduk. Er ya da geç yargılanacak.