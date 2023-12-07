Başkan Erdoğan İsrail’in, Türkiye’de Hamas’a yönelik suikast yapacağı iddialarına sert çıktı: Dünya MİT’i iyi bilir!

ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALIYORUZ
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, "Hiçbir ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakıyor. Enflasyonu kontrol altına alıyoruz" dedi. "İstanbul'da 5 yılda kentsel dönüşümü sağlayacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin de "Çalışanların kayıplarını giderecek" diye konuştu. Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin süratle hesaplara yatırılacağını söyleyen Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine ödenen doğalgaz desteğinin bin 500 ile 3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili de "Yeniden İstanbul" diyorsak, "Yeniden Ankara" diyorsak bu iller başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında çok çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanmalıyız. Zira İstanbul'un, Ankara'nın çektiği çileler ortada" dedi.
Başkan Erdoğan, bugün Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke ilişkileri ele alınacak.