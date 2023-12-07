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Bugün baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İSKİ barajlarda su seviyesi yüzde kaç arttı? 7 Aralık 2023 baraj doluluk oranı nedir?

7 Aralık günü itibarıyla, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan en güncel verilere göre, İstanbul'daki baraj doluluk oranları güncellendi. Geçtiğimiz hafta başından itibaren devam eden yağışlar, İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarını nasıl etkiledi? Kasım ayında yüzde 16 seviyelerine kadar düşen baraj su seviyeleri, yeni haftadaki yağışlarla nasıl bir değişim gösterdi? İşte bu soruların cevapları ve baraj doluluk oranlarındaki son durum.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:37 Güncelleme 07 Aralık 2023, 10:37
Bugün baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İSKİ barajlarda su seviyesi yüzde kaç arttı? 7 Aralık 2023 baraj doluluk oranı nedir?

Kasım ayında oldukça düşük seviyelere gerileyen baraj doluluk oranları, Aralık ayının ilk haftasında yağışların etkisiyle artış gösterdi. Geçen hafta etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesine katkı sağladı. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı %30'un üzerine çıktı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz

https://iski.istanbul/baraj-doluluk/

Önümüzdeki Dönem İçin Beklentiler Yağışların devam etmesi durumunda, baraj doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor. Özellikle kış aylarında beklenen yağışlar, İstanbul'un su rezervlerinin yeniden canlanmasına yardımcı olabilir. İSKİ ve yetkililer, baraj doluluk oranlarını sürekli olarak takip ediyor ve su yönetimi stratejilerini buna göre şekillendiriyor.

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