Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’a gidecek





7 ARALIK'TA YUNANİSTAN'A RESMİ ZİYARET!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.