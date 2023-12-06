SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis’in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak. Atina’da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 00:45 Güncelleme 07 Aralık 2023, 00:53
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’a gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle yarın Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.



7 ARALIK'TA YUNANİSTAN'A RESMİ ZİYARET!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.



İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



BİRÇOK ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR
Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’a gidecek
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalarda bulundu
Akşener İmamoğlu’na ulaşım üzerinden daldı! CHP medyası İYİ Parti’ye ‘arşiv’li operasyona başladı
SON DAKİKA