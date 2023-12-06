Sosyal medyanın çukuru TikTok TBMM’ye ifade verecek! Yasaklayan ülke sayısı artıyor

Son dönemde özellikle sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan ahlaksızlıklar toplumun sinir uçlarına dokunuyor. Dünyada birçok devlet Çin'e istihbarat bilgileri sağladığı, toplumun ahlaki yapısını ve çocukların dengesini bozduğu gerekçesiyle TikTok uygulamasını yasaklıyor. Hatırlarsınız, ilk tepki Hindistan ve Tayvan'dan gelmişti. Hindistan konunun ülkenin güvenlik sorunu olduğunu ifade ederek 2020 yılında TikTok dahil toplam 59 uygulamaya yasak getirmişti. Çin ile artan gerilim nedeniyle uygulamayı bu ülkeler yasaklarken, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler de uygunsuz içerikleri neden göstermişti. Ardından Yeni Zelanda, Avrupa ülkeleri, Kanada gelmişti. Hatta İngiltere de...
TÜRKİYE'DE TEPKİ TOPLADI
TikTok son dönemde Türkiye'de de çokça tartışılıyor. "Laz kızı" lakaplı G.D'nin, TikTok isimli sosyal medya platformunda müstehcen yayın yaparak para toplaması herkesin tepkisini çekmişti. Şimdi 7 Aralık'ta toplanacak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, tartışmalara neden olan uygulamalarla ilgili TikTok temsilcileri dinlenecek. TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, komisyonda açıklamalarda bulunacak.
REKLAM YASAĞI LİSANS İPTALİ MASADA
A Haber canlı yayınında durumun ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bu sokağın bir meselesi haline gelmiş durumda. Muhakkak devletimizin kurumları harekete geçecek. Gerekirse RTÜK, BTK ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek bant daraltma, reklam yasağının getirilmesi ve lisans iptali gibi uygulamaları konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
TikTok ile ilgili durumun özellikle toplumun genel ahlak değerlerine ilişkin oluşturduğu tehditle ilgili yapıcı tedbirler alması konusunda görüştüklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan genelde aktif destek aldıklarını söyledi. Sayan, "Kaynağı Türkiye'de olmayan tüm platformlarla ilgili veri güvenliği sorunu var. Biz tüm kamu çalışanlarına yerli milli platformları kullanmaları için tavsiyede bulunduk. Bu vesileyle de tekrar hatırlatmak isterim. Sosyal medya uygulamaları konum bilgisi dahil önemli kişisel verileri elinde bulundurduğunu unutmayalım" diye konuştu.