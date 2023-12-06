Sonu yaklaşıyor! Srebrenitsa’daki soykırımın sorumluları yargılandı sıra Netanyahu’da

Yakın tarihlerde, Ruanda'da (1994) ve Srebrenitsa'da (1995) gerçekleştiği bilinen soykırımlara bakıldığında, bugün Gazze'de 1 milyondan fazla insanın göçe zorlanması; gıda, su, enerji ve ilaca erişimlerin kesilmesi, İsrail'in Orta Doğu'da bir Yahudi devleti kurma hayaliyle Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme planlarının varlığı ve 16 binden fazla sivilin yaşamını kaybetmesi Srebrenitsa soykırımını akıllara getiriyor.

Katil İsrail'in sürdürdüğü bu acımasız katliam Batı'lı devletlerin desteği ile tıpkı diğer soykırımlarda olduğu gibi sistematik bir vahşete dünüşmüş durumda.



Özellikle Batı dünyasının sessizliğinden güç alan İsrail, tarihin en kanlı katliamlarından birisini gerçekleştiriyor. Türkiye,ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere katliamda sorumlu kim varsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması için büyük bir gayret sarf ediyor. UCM'de, daha önce de kendilerine asla dokunulamayacağını sanan ve rahatlıkla suç işleyen birçok ismin yargılandığı bilinen bir gerçek.