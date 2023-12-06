Katar’da Türkiye farkı: Almanya Cumhurbaşkanı’nı bekleten Katar, Başkan Erdoğan’ı güllerle karşıladı

Steinmeier, bir süre önce Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Havaalanında verdiği görüntüler ise gündemi değiştirdi. Çünkü Katarlı yetkililer, onu karşılamaya gitmedi. Steinmeier, kapıda bekledi! Kendi kendine otele gitti.
Steinmeier, bir süre önce Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Havaalanında verdiği görüntüler ise gündemi değiştirdi. Çünkü Katarlı yetkililer, onu karşılamaya gitmedi. Steinmeier, kapıda bekledi! Kendi kendine otele gitti.
Başkan Erdoğan ise özel uçağıyla başkent Doha'ya indi.
Ancak gelmeden saatler önce yollarına güller serildi. Özel tören düzenlendi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte sevgi gösterileriyle karşılanıp otele kadar kendisine eşlik edildi.
Steinmeier, yarım saat boyunca uçak kapısında bekledi! Ancak kimsecikler gelip-gitmedi! Katar ziyareti hüsranla bitti!
CEZANI ÇEKECEKSİN
Başkan Erdoğan, Katar'dan dünyaya seslendi. Gazze'deki katliama sessiz kalanlara isyan etti. Netanyahu'ya da sert mesaj gönderdi. "İşlediğin suçlar yanına kar kalmayacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da "44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi"nde dünyaya önemli mesajlar verdi:
Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'yle Filistin halkıyla dayanışmamızı açık ve net gösterdik.
Gazze krizindeki bu ortak tavrımız, bölge ülkeleri olarak sorunlarımızı sahiplenme noktasında da bir örnek oldu. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir.
Gazze'de kısa süreli geçici insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz.
KALICI ATEŞKES ŞART
Tabii bu fasılanın kalıcı bir ateşkese dönüşmesini temenni ediyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Netanyahu yönetimi, siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor.
Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur.
İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır. Türkiye olarak yardımlarımızı artırarak sürdürüyoruz.
Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıları Türkiye'ye getirdik.
1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyeti bir kez daha görüldü.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Türkiye-Katar arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirdi. "Yüksek Stratejik Komitemizin 9. toplantısına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettim" ifadesini kaydetti.
Erdoğan, "Gazze'deki mezalimin, Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile bir araya geldi.