Katar’da Türkiye farkı: Almanya Cumhurbaşkanı’nı bekleten Katar, Başkan Erdoğan’ı güllerle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Katar'da "44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi"nde dünyaya önemli mesajlar verdi: Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'yle Filistin halkıyla dayanışmamızı açık ve net gösterdik. Gazze krizindeki bu ortak tavrımız, bölge ülkeleri olarak sorunlarımızı sahiplenme noktasında da bir örnek oldu. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Gazze'de kısa süreli geçici insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz.

KALICI ATEŞKES ŞART

Tabii bu fasılanın kalıcı bir ateşkese dönüşmesini temenni ediyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Netanyahu yönetimi, siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor.

Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur.

İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır. Türkiye olarak yardımlarımızı artırarak sürdürüyoruz.

Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıları Türkiye'ye getirdik.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyeti bir kez daha görüldü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Türkiye-Katar arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirdi. "Yüksek Stratejik Komitemizin 9. toplantısına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettim" ifadesini kaydetti.

Erdoğan, "Gazze'deki mezalimin, Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.