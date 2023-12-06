Dünya ÇAKOP III. Uluslararası Sempozyumu için geri sayım: 5 panel 29 isim

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu tarafından düzenlenen Dünya ÇAKOP Uluslararası Sempozyumu'nun üçüncüsü, bu yıl 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumun teması, "Aileyi ifsad ve insanlığı yeniden yapılandırma projesinin farklı cepheleri: Çocuk ve gençlerde dijital bağımlılığın kimlik gelişimine etkisi" olacak.

ONLİNE KATILIM SEÇENEĞİ

İstanbul'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek sempozyuma iştirak edemeyecekler için Dünya ÇAKOP youtube kanalı üzerinden online erişim seçeneği de sunulacak.

Sempozyuma katılmak isteyenlerin, dunyacakop.com web sitesinde yer alan Sempozyum Katılım Formu'nu doldurmaları gerekirsen online katılımcılar için de aynı formu doldurmaları ve Online Erişim seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

5 OTURUM 29 İSİM YER ALACAK

Sempozyum apırlıklı olarak Türkçe gerçekleştirilecek ancak üç konuşmacı kendi ana dilleri olan İngilizce'de sunum yapacakları için sempozyum boyunca Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye simultane çeviri gerçekleştirilecek.

İki tam gün sürecek sempozyumda programlar sabah 10:00'da başlayacak ve ilk gün 18:10'da ikinci gün ise 17:00'de sona erecek.

Sempozyumda bireysel sunumlar ve 5 panel oturumu gerçekleştirilecek ve alanında uzman 29 isim yer alacakken katılımı için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Sempozyuma ilişkin oturum bilgileri şu şekilde: