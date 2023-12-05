Başkan Erdoğan’dan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Toplantıların 6.'sına 2024 ilk çeyreğinde ev sahipliği yapacağız. Ulaştırma projelerine büyük önem atfediyoruz. Enerji projeleri ile taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisine güvenen kardeşlerimize gereken her desteği vereceğiz.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin davetlisi olarak Doha'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Son hadiseler bu alandaki iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Riyad'da düzenlediğimiz zirvede Filistin halkı ile dayanışmamızı gösterdik. Kararların takibini yapmamız önemlidir. Temaslara devam edecek dışişleri bakanlığımız.

Esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdir ile karşılıyoruz. Bu çabaların kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ediyorduk ama gerçekleşmedi. Netanyahu bölgenin geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanına kar kalmamalı.

FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Bugüne kadar 12 uçak ve 2 sivil gemi dolusu yardım malzemesini sevk ettik. Yaralıların Türkiye'ye intikalini sağladık. Önceliğimiz kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır.





1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filisitin devletinin kurulmasının ehemmiyeti bir kez daha görüldü. Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de kapsayacak savaşa dönüşmesine fırsat vermemeliyiz