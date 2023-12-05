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İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer'den sert sözler: Meclis'te "Biji Serok Apo" diyenlerle kucaklaşan İYİ Partililer var!

Son dakika haberleri... İYİ Parti son günlerde siyasi skandallarıyla en çok konuşulan parti oldu. Öyleki söz konusu skandallar partinin kurucular kurulu üyelerinden yani en içeriden geldi. Akçeli işler, tacizler, parayla vekillik satışı, pazarlıklar derken son bomba da Vedat Yenerer'den geldi. Yenerer, katıldığı bir yayında Akşener'in "HDP bizimle aynı masada olamaz" açıklamalarını çürütecek ifadeler kullandı. Meclis koridorlarında İYİ Partili isimlerle HDP'lilerin diyaloğunu aktaran Yenerer, "Biji Serok Apo sloganları atanlarla 'Vay abi nasılsın' diyerek sarılıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 14:38 Güncelleme 05 Aralık 2023, 15:09
İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer’den sert sözler: Meclis’te Biji Serok Apo diyenlerle kucaklaşan İYİ Partililer var!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 6'lı koalisyonun büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklamasının ardından "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

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Ancak seçim boyunca HDP'nin masanın altından tüm kararlara müdahil olduğuna Türk siyaseti şahit olmuştu.

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer de İYİ Partili isimlerle HDP'liler ile arasındaki samimi diyaloğu katıldığı bir canlı yayında zehir zemberek sözlerle açıkladı.

"HDP'LİLERLE KUCAKLAŞAN İYİ PARTİLİLER VAR"
Vedat Yenerer Meclis koridorlarında "Biji Serok Apo" sloganları atanlarla kucaklaşan İYİ Partili isimler olduğunu söyleyerek, "Kendi gözlerimle gördüm. "Vay abi nasılsın?" diyerek HDP Genel Başkanı ile birbirlerine sarılan İYİ Partilileri biliyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer'den sert sözler

"BUNLAR İHALE VE DOLAR MİLLİYETÇİSİ"
Son dönemde İYİ Parti'nin ortaya çıkan akçeli işlerine de gönderme yapan Yenerer, "Bunlar Türk Milliyetçisi filan değil. Bunlar gözlerini para bürümüş ihale ve dolar milliyetçisi. Kusura bakmasınlar. Suratlarına tükürülecek adamlara sarılıyorla. Ondan sonra da vatan millet falan. Bırakın ya. Paradan başka bir şey konuşulmayan bir parti. Binlerce şehidin kanını taşıyorlar. Şehitlerden utanır insan" dedi.

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O KLİPTE OYNAMIŞTI
Vedat Yenerer, Meral Akşener'in 'Ali, buraya FETÖ buraya girebilir mi?' klibinde yer almış ancak "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek istifa etmişti.

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İstifa açıklamasında "Sıra bana gelmişti" ifadesini kullanan Yenerer, "Seçim öncesi özel hazırlanan videoda Sayın Meral Akşener'e 'Buraya FETÖ'cü giremez' diyen 4 Ergenekon sanığından biriydim. Parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İyi Parti'den ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak, savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim, tabiri caiz ise kelle koltukta İyi Parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi" şeklinde konuşmuştu.

"LİSTELERİ KAZIDIKÇA ALTINDAN PKK VE FETÖ ÇIKIYOR"

Yenerer 4 Nisan'da katıldığı bir canlı yayında, "Akşener'in geri geleceğini biliyorduk. Bugün de aynı şey yapılıyor, aynı şekilde birileri tarafından listeler değiştiriliyor. Bir bakıyoruz ki kazı kazan gibi kazıdıkça PKK'lılar FETÖ'ye yakın isimler çıkıyor. Herkes arkadaşlarını getirmiş, parayı basan temayülde birinci oldu." itirafında bulunmuştu.

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