İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer'den sert sözler: Meclis'te "Biji Serok Apo" diyenlerle kucaklaşan İYİ Partililer var!

"BUNLAR İHALE VE DOLAR MİLLİYETÇİSİ"

Son dönemde İYİ Parti'nin ortaya çıkan akçeli işlerine de gönderme yapan Yenerer, "Bunlar Türk Milliyetçisi filan değil. Bunlar gözlerini para bürümüş ihale ve dolar milliyetçisi. Kusura bakmasınlar. Suratlarına tükürülecek adamlara sarılıyorla. Ondan sonra da vatan millet falan. Bırakın ya. Paradan başka bir şey konuşulmayan bir parti. Binlerce şehidin kanını taşıyorlar. Şehitlerden utanır insan" dedi.

O KLİPTE OYNAMIŞTI

Vedat Yenerer, Meral Akşener'in 'Ali, buraya FETÖ buraya girebilir mi?' klibinde yer almış ancak "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek istifa etmişti.

İstifa açıklamasında "Sıra bana gelmişti" ifadesini kullanan Yenerer, "Seçim öncesi özel hazırlanan videoda Sayın Meral Akşener'e 'Buraya FETÖ'cü giremez' diyen 4 Ergenekon sanığından biriydim. Parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İyi Parti'den ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak, savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim, tabiri caiz ise kelle koltukta İyi Parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi" şeklinde konuşmuştu.

"LİSTELERİ KAZIDIKÇA ALTINDAN PKK VE FETÖ ÇIKIYOR"

Yenerer 4 Nisan'da katıldığı bir canlı yayında, "Akşener'in geri geleceğini biliyorduk. Bugün de aynı şey yapılıyor, aynı şekilde birileri tarafından listeler değiştiriliyor. Bir bakıyoruz ki kazı kazan gibi kazıdıkça PKK'lılar FETÖ'ye yakın isimler çıkıyor. Herkes arkadaşlarını getirmiş, parayı basan temayülde birinci oldu." itirafında bulunmuştu.