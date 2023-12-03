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CHP'nin olaylı Antalya kampında 'Çift başlı yönetim' tartışması: "İmamoğlu çok ön plana çıktı" | Bay Kemalistler Özgür Özel'i sıkıştırıyor

CHP'de 'Çift başlı yönetim' tartışması baş gösterdi. Partinin Antalya kampında İmamoğlu’nun kurultay sürecinde çok ön plana çıktığı dillendirildi. Bir kesim de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a yönelik şikayetlerini dile getirince salonda gerginlik çıktı. Öte yandan Özgür Özel "Kongre artık geride kaldı. Bundan sonra birlikteyiz" diyerek Oğuz Kaan Salıcı başta olmak üzere parti içindeki Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere mesaj gönderdi. Salıcı ise "Kurultayda verilen sözler kurultayda kalmasın! Hızlı bir şekilde yapılması için takipteyiz” diyerek Özel'i dört koldan sıkıştırıyor.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 10:49 Güncelleme 03 Aralık 2023, 11:49
CHP’nin olaylı Antalya kampında ’Çift başlı yönetim’ tartışması: İmamoğlu çok ön plana çıktı | Bay Kemalistler Özgür Özel’i sıkıştırıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024'e yapılacka olan yerel seçimlere giderayak kriz, kaos ve iç hesaplaşmalarla boğuşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sona erdiği partide taşlar bür türlü yerine oturmadı. Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kaldı.

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İmamoğlu, kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptırdı.

Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı.

Ekremci kalemşorlar İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederken, Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. Özel'in İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça rahatsız olduğu CHP kulislerinde konuşuluyor.



Tüm bu kaosun gölgesinde CHP Antalya'da kampa girdi.

CHP'DE 'ÇİFT BAŞLI YÖNETİM' TARTIŞMASI: İMAMOĞLU ÇOK ÖN PLANA ÇIKTI
Partililerle yapılan toplantıda masaya Ekrem İmamoğlu yatırıldı. İmamoğlu'nun kurultay sürecinde çok ön plana çıktığı, bunun da basında "çift başlı yönetim" şeklinde algılandığı yönünde eleştirileri dile getirildi.

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Bilindiği üzere İmamoğlu, kurultay sonrası Özgür Özel'i sıkı markaja almış, partiyi istediği gibi dizayn etmişti. CHP'li İBB Başkanı kendisine yakın isimleri kritik noktalara oturtmuştu.

İmamoğlu bununla da sınırlı kalmamış, Özgür Özel'den habersiz lüks otel köşelerinde il başkanlarını toplarak korsan toplantı yapmaya kalkmıştı. Özel de toplantıya giderek İmamoğlu'na 'genel başkan benim' ayarı vermişti.



ALİ MAHİR BAŞARIR KRİZİ
Antalya'daki CHP toplantısının bir diğer gündem maddesi ise Ali Mahir Başarır idi.

Bazı milletvekillerinin ise, kurultay dönemindeki açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan şikâyetçi olduğu kaydedildi. Zaman zaman bu eleştiriler nedeniyle salon içinde gerginlik yaşandığı da kaydedildi.




BAY KEMALİSTLER ÖZGÜR ÖZEL' İ DÖRT KOLDAN SIKIŞTIRIYOR
Öte yandan Özgür Özel "Kongre artık geride kaldı. Bundan sonra birlikteyiz" diyerek Oğuz Kaan Salıcı başta olmak üzere parti içindeki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere mesaj gönderdi.

Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Oğuz Kaan Salıcı ise Özgür Özel'i dört koldan sıkıştırıyor.

Salıcı, Özel'in attığı her adımı takip ettiklerini belirterek, "Genel başkanımızın kurultayda verdiği sözlerin sadece kurultayda kalmasını istemeyiz. O sözler bizim önemsediğimiz sözler. Tutulması için üzerimize düşen bir şey varsa yapacağız. Hızlı bir şekilde yapılması için takipteyiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin olaylı Antalya kampında gündem ne?


OLAYLI ANTALYA KAMPININ PERDE ARKASI
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, canlı yayında CHP'nin Antalya kampında yaşananların perde arkasını anlattı.

Şu ifadeleri kullandı;

Yerel seçim hazırlıkları kampın en önemli gündem başlığı içerisinde yer alıyor. Özgür Özel de açılış konuşmasında iş birliği mesajlarını yineledi. Konuşmadan sonra özel oturuma geçildi ve 35 milletvekili tek tek söz aldı. Kurultay öncesi ve sonrası yaşananları ele alarak eleştirilerini ve görüşlerini paylaştılar. Yerel seçim çalışmalarının başladığına değinen Özgür Özel ise Kurultay tartışmalarının geride kalması gerektiğine vurgu yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLERDEN 'ÖN SEÇİM' BASKISI
Kapalı oturumlarda yerel seçimler için aday belirleme stratejisi masaya yatırılıyor. Anket, temayül yoklaması ve merkezden atama usulleri üzerinde konuşmalar yapılıyor. Aday belirleme için bazı milletvekillerinin önce seçim ısrarı sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ön seçimi olmazsa olmaz olarak değerlendiriyor. Özgür Özel'e vermiş olduğu "önce seçim" sözü hatırlatıldı.

İYİ PARTİ VE HEDEP'LE İTTİFAK MASADA
CHP için ittifak meselesi oldukça önemli. CHP, İYİ Parti ile bir iş birliği için zemin arıyor ve nabız yokluyor. Burada çalışmalar ve stratejiler masaya yatırılsa da İYİ Parti'nin pazartesi günü vereceği karar CHP için önem taşıyor. İşte o karara göre CHP yol haritasını netleştirmiş olacak. Ancak sadece İYİ Parti ile iş birliği düşünülmüyor. Başta HEDEP olmak üzere muhalefette yer alan diğer siyasi partilerin kapısı da çalınacak.

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CHP’nin olaylı Antalya kampında ’Çift başlı yönetim’ tartışması: İmamoğlu çok ön plana çıktı | Bay Kemalistler Özgür Özel’i sıkıştırıyor
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