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CHP’ye 'iyi' değil kötü haber! İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'yle işbirliğine "hayır" dedi

İYİ Parti, CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini 35’e 15 oy çokluğu ile reddetme kararı aldı. Özgür Özel, İmamoğlu ve Mansur Yavaş kara kara düşünmeye başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
CHP’ye ’iyi’ değil kötü haber! İYİ Parti yerel seçimlerde CHP’yle işbirliğine hayır dedi

CHP'nin "yerel seçimlerde işbirliği" teklifini değerlendirmek için dün toplanan İYİ Parti, eski ortağına ikinci şoku yaşattı. Gün boyu devam eden istişareler sonucunda İYİ Parti'nin A takımı bir kez daha "İş birliğine hayır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Yapılan oylama neticesinde GİK 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır" dedi. İYİ Parti'nin CHP'ye ağır darbe indirdiği gün HEDEP de sürpriz bir çıkışa imza attı.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın, "Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM'de değerlendirilecek" açıklamasını yaptı.

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